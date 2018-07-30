Для сериала по «Властелину колец» нашли сценаристов

Сценарий для многосерийного фильма по мотивам знаменитой книги Толкина напишут сразу два автора.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Amazon доверила создать сценарий сериала авторам фильмов "Звездный путь 4"и "Годзилла против Конга" Джону Д. Пэйну и Патрику МакКею. Информацию подтвердила глава студии Дженнифер Салке на летней пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.

Пока Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, но руководство студии не исключает вероятности и последующего выпуска новых серий.

Сюжет сериала, разумеется, держат в секрете, но создатели многосерийного фильма подчеркивают, что он не станет повторением событий, рассказанных Питером Джексоном в его кинотрилогии. В планах студии рассказать новые истории уже полюбившихся всем персонажей и поведать об их жизни до и после участия в знаменитом походе. Эту задачу и предстоит воплотить в жизнь сценаристам.

МакКей и Пэйн уже готовы приступить к работе и отзываются о своем назначении на "пост" сценаристов сериала с воодушевлением.

Удивительный мир, созданный Толкиеном, наполнен величием, мудростью и сложностью. Мы в восторге от партнерства с Amazon и постараемся вдохнуть в этот мир новую жизнь. Мы чувствуем себя как Фродо, который отправился в долгий поход из Шира: осознавая ответственность, которая на нас легла. Но полагаем, это начало нового приключения,

К съемкам сериала планируют приступить в течение двух лет, а премьеру первого сезона зрителям обещают представить в 2021 году.