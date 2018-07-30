Горячо! 7 сериалов с самыми жаркими сценами секса

Мы сделали подборку самых откровенных, самых ярких и возбуждающих сериалов, которые не дадут тебе заснуть до самой последней серии.

«Джессика Джонс»

Каждый раз, когда Джессика встречает Люка Кейджа, трясутся стены и пол содрогается. Бедные их соседи. Сцены с участием этого дуэта просто дух захватывают! Трудно поверить, что в самих съемках этих сцен нет ничего сексуального, по утверждению актеров.

Кристен Риттер (Джессика Джонс) говорит: «Эти сцены настолько тщательно продуманы, что в них нет ничего сексуального. Но если вам предстоит участвовать в подобной сцене, не так уж плохо делать это с Майком. Он отлично выглядит, но он и просто милый парень, всегда готовый прикрыть тебе спину. Я всегда чувствую себя с ним в безопасности».

«Восьмое чувство»

Сестры Вачовски создали настоящую оду толерантности, свободе и сексу. Знаменитая сцена оргии из первого сезона заткнула за пояс самые откровенные эпизоды «Игры престолов». Любовь между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, между бывшим мужчиной и женщиной…

В общем, есть, на что взглянуть. А еще ты стремительно проникаешься симпатией ко всем персонажам этой истории — настолько, что не плакать в конце второго сезона просто невозможно.

«Настоящая кровь»

Именно в этом сериале мы впервые увидели обнаженного Александра Скарсгарда . За одно это можно дать картине премию «Золотые бубенцы».

За семь сезонов «Крови» странных, извращенных и даже гадких секс-сцен было предостаточно. Взять хотя бы эпизод между вампиром Биллом и его бывшей подружкой, которую он ненавидел до такой степени, что в процессе выкрутил ей голову на 180 градусов. Но вампиры как совы, так что любовники даже не прервались.

Между прочим, Анна Пакуин, исполнительница главной роли, уже находилась в тот момент в отношениях со Стивеном Мойером , ее коллегой по съемке. Впрочем, это не помешало ей позабавиться с Александром Скарсгардом под снегом в мехах. Что ж, мы не можем ее за это осуждать.

«Девушка по вызову»

Странно было бы ожидать от сериала об эскорте пуританской морали. Так что да, в этом сериале действительно много секса, самого разного. Но сериал, конечно, о том, как тяжело бывает студентке юридического факультета найти подработку и заработать немного денег. Настолько, что приходится брать те вакансии, которые дают, и не перебирать.

«Игра престолов»

Ладно, мы не могли не включить в эту подборку детище HBO, где даже кастраты предаются обжигающей страсти и ничего им не мешает. С персонажами сериала, как правило, происходит одно из двух: либо они занимаются сексом, либо умирают, третьего не дано.

Время от времени кто-нибудь летает на драконах. С ними пока ничего противоестественного не происходило, но мы все в предвкушении последнего сезона.

«Американская история ужасов»

Грань между «возбуждающим» и «омерзительным» в этом сериале настолько тонкая, что чаще чаша весов перевешивается к последнему. Как-то одну из звезд «Американской истории» Джессику Лэнг спросили, есть ли что-то такое, что она никогда не стала бы делать на камеру. «Нет», — ответила Джессика. Нет — и этим все сказано, примерно той же позиции придерживаются и все остальные актеры. Предупреждаем: после некоторых сцен секса тебе не захочется еще долго.

«Тюдоры»

«Супермен», то есть Генри Кавилл , был настоящей секс-машиной этого сериала. Он старался так сильно, что даже попал в неловкое положение.

«Девушка должна была сидеть на мне, у нее были просто великолепные груди, и я не успел сдвинуться… в безопасную позицию. Так что она терлась об меня, и у меня возникла эрекция. Я очень извинялся, это очень непрофессионально и неприемлемо.