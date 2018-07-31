Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале «Сваты»

Групповой снимок с главными героями популярного сериала "Сваты" опубликовала известная актриса Татьяна Кравченко . Подписчики немало удивлены: на фотографии — актер Анатолий Васильев , герой которого давно умер от сердечного приступа.

Сериал "Сваты" пользуется огромной популярностью в России, снят уже не один сезон этого телепроекта. Поклонники внимательно следят за всеми перипетиями судеб героев. Смерть одного из них — деда Юрия Анатольевича — зрителей в свое время немало огорчила.

Однако авторам пришлось избавиться от полюбившегося поклонникам персонажа из-за конфликта в съемочной группе. Проблемы в отношениях возникли у исполнителя этой роли — актера Анатолия Васильева — с Федором Добронравовым . Создатели сериала в срочном порядке переписали сюжет, в результате дед умер от инфаркта. Многие признались, что без этого персонажа сериала много потерял, а некоторые даже перестали его смотреть.

Самый дружный коллектив ❤️ Публикация от Татьяна Кравченко (@tat_kravchenko) 30 Июл 2018 в 10:57 PDT Теперь поклонники гадают — что же хотела сказать Кравченко, опубликовав снимок "самого дружного коллектива" с уже не играющим в нем актером? Некоторые решили, что дедушка Юрий Анатольевич чудесным образом воскреснет и его можно будет увидеть в следующих сезонах, пишет Eg.ru

Напомним, последний сезон популярного сериала — "Сваты-6" — вышел в 2012 году. Проект создавался усилиями украинской студии "Квартал 95". Из-за напряженных политических отношений между Украиной и Россией съемки телесериала пришлось заморозить.

Однако в июле 2017 года появилась информация, что идет работа над продолжением саги. Народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала, что сняты пять серий "Сватов-7". Подробности артистка раскрывать не стала — по ее словам, продюсеры держат всю информацию о проекте в строжайшем секрете.