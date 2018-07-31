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Непредсказуемые кошмары прямого эфира
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Непредсказуемые кошмары прямого эфира 

Рамблер 1 час назад
Сегодня многие отказались от телевизоров в пользу просмотра телепередач и фильмов в интернете. Но в программах, идущих в прямом эфире, есть одна приятная для зрителей особенность: иногда там случаются ляпы и моменты, которые невозможно ни предотвратить, ни прервать.
1. Репортёр американского телеканала беседовала в ресторане с мужчиной об американском футболе. Собеседник журналистки бросил мяч партнёру, а тот бросился вперёд, снося всё на своём пути, включая корреспондентку.
2. Житель США не нашёл лучшего способа прославиться, как влезать в прямые репортажи с матерными тирадами. Такой трюк ему удалось провернуть четырежды.
3. Девушка-репортёр отправилась на рыбалку с профессионалом, но, видимо, не ожидала, что ей придётся демонстрировать на камеру улов. Это вызвало у неё такую панику, что она смогла свалить с ног крупного мужчину.
4. Журналистка вела репортаж с велосипедной гонки, но в какой-то момент на трассе оказалась фура, гружёная сеном, которая снесла надувные ворота прямо за спиной девушки.
5. Журналисты хотели снять захватывающий репортаж про взрыв здания и установили оборудование напротив дома. Когда взрыв начался, мимо начал медленно двигаться автобус, который и скрыл от зрителей самую интересную часть шоу.
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