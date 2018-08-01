Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом

Создатели некогда популярного сериала «24 часа» не оставляют попыток реанимировать драматический экшн.

На днях стало известно, что сценаристы оригинального шоу — Ховард Гордон, Джоэль Сарноу и Боб Корхэн, работают над приквелом.

Сюжет предстоящего шоу сконцентрируется на молодом Джеке Бауэре, проект находится на самом начальном этапе производства.

Сериал «24 часа» выходил на тв-экранах с 2001 по 2010 год. Агент по борьбе с терроризмом Джек Бауэр в исполнении Кифера Сазерленда всего за 24 часа расправлялся с террористами, раскрывал международные заговоры и даже спасал президента.

В 2014 году у сериала появилось продолжение, однако «24 часа: Проживи еще один день» просуществовал всего один сезон. Два года назад канал Fox запустил спин-офф франшизы — «24 часа: Наследие», но и тут создателей ждала неудача. Сериал закрыли спустя год.

Будем надеяться, что у молодого Бауэра будет больше шансов заинтересовать зрителей, чем у его предшественников.