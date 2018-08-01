Ещё
Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Создатели некогда популярного сериала «24 часа» не оставляют попыток реанимировать драматический экшн.
На днях стало известно, что сценаристы оригинального шоу — Ховард Гордон, Джоэль Сарноу и Боб Корхэн, работают над приквелом.
Сюжет предстоящего шоу сконцентрируется на молодом Джеке Бауэре, проект находится на самом начальном этапе производства.
Сериал «24 часа» выходил на тв-экранах с 2001 по 2010 год. Агент по борьбе с терроризмом Джек Бауэр в исполнении Кифера Сазерленда всего за 24 часа расправлялся с террористами, раскрывал международные заговоры и даже спасал президента.
В 2014 году у сериала появилось продолжение, однако «24 часа: Проживи еще один день» просуществовал всего один сезон. Два года назад канал Fox запустил спин-офф франшизы — «24 часа: Наследие», но и тут создателей ждала неудача. Сериал закрыли спустя год.
Будем надеяться, что у молодого Бауэра будет больше шансов заинтересовать зрителей, чем у его предшественников.
Киноафиша: последние новости
Фантастическая мелодрама «Жена путешественника во времени» станет сериалом Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга Сериал «Остров фантазий» отправляется на большие экраны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас1
Видео
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение