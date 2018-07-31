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Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
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Шварценеггер переехал лимузин на своем танке 

Рамблер 2 часа назад
Актер уничтожил девятиметровый лимузин Lincoln, проехав по нему на собственном танке M47 Patton II.
Эти кадры были сняты для программы Make It и опубликованы на YouTube-канале CNBC. На видео Арнольд Шварценеггер и ведущий передачи Garage Thursday Джей Лено садятся в принадлежащий актеру танк M47 Patton II массой около 50 тонн, и переезжают девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.
"Что бы ты хотел раздавить?", — поинтересовался ведущий у Шварценеггера.
"Все, что найдем", — пошутил артист.
Шварценеггер рассказал Джею Лено, что танки этой модели разрабатывались во время Корейской войны и поставлялись союзникам США по всему миру. Этот танк с номером 331, принадлежащий актеру, именно та машина, которую он водил во время службы в австрийской армии.
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