Ещё
«Жена путешественника во времени» станет сериалом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Жена путешественника во времени» станет сериалом 

Киноафиша 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Жена путешественника во времени"
Канал HBO заказал сериал по мотивам бестселлера Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».
Книга рассказывает о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница Клэр, живет обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа. Их история любви полна страсти и завлекает их в романтическую ловушку времени.
Стивен Моффат, бывший шоураннер сериала «Доктор Кто», адаптирует первоисточник для малых экранов.
Добавим, что в 2009 году Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана снялись в полнометражной экранизации романа. Фантастическая мелодрама была тепло принята и зрителями, и кинокритиками.
Киноафиша: последние новости
Мэл Гибсон и Колин Фаррелл отомстят за друга Сериал «Остров фантазий» отправляется на большие экраны Стало известно, какую сцену вырезали из «Дэдпула 2»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту4
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение