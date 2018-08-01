Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»

Сериал «День рождения Буржуя» можно без сомнений назвать культовым. Показ сериала начался в 2000-ом году, но съёмки стартовали двумя годами ранее. Многие актёры, сыгравшие в этой истории, после премьеры проснулись знаменитыми и ещё много лет радовали публику яркими ролями. Но в последние годы о многих артистах ничего не слышно. Что же с ними стало?

1. Валерий Николаев исполнил в сериале роль Буржуя. К 1998 году он уже был опытным актёром, но именно Буржуй принёс ему всенародную известность. После Николаев начал сниматься более активно и даже попробовал покорить Голливуд. В последнее время имя Николаева чаще упоминают в связи с новыми романами или скандалами.

2. Ирина Апексимова сыграла Амину в «Дне рождения Буржуя». На момент начала съёмок Ирина была супругой Валерия Николаева, у них росла дочь. К сожалению, в процессе работы над сериалом пара распалась, причём актёры были так сильно раздражены друг другом, что не могли даже находиться вместе на площадке. По этой причине в продолжении фильма героиню Апексимовой убили. Ирина продолжила сниматься в кино, была ведущей на тв, но нашла себя в смежной области: с 2012 по 2015 год она была директором Театра Романа Виктюка , а после перешла в Театр на Таганке.