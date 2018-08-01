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«Cоюзмультфильм» и Успенский пришли к согласию
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«Союзмультфильм» и Успенский пришли к согласию 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Писатель Эдуард Успенский и киностудия «Cоюзмультфильм» заключили договор о правах на использование оригинальных сценариев мультфильмов про Простоквашино и 10 еще не экранизированных литературных историй из этой серии. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
«Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Э. Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», 10 еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев с наименованием «Простоквашино», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, согласно условиям сделки, автор не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам. С этого момента весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм», который обязался выплачивать автору роялти от получаемых от их использования доходов.
«Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству», — приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой.
Она также сообщила, что студия заинтересована в экранизации и других произведений Э. Успенского, о чем также ведутся переговоры.
Ранее Э. Успенский заявлял, что «Союзмультфильм» снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия. Первая серия продолжения мультфильма про героев «Простоквашино» вышла 1 апреля 2018 г.
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