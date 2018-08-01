Новая «Сабрина» выйдет на Хэллоуин 2018

Эпоха ремейков культовых сериалов уверенно продолжает свое шествие по американскому телевидению и стриминговым сервисам.

Очередным перезапуском Netflix порадует зрителей уже на этот Хэллоуин — 26 октября в сети появится новая «Сабрина — маленькая ведьма». «Ребут» популярного подросткового сериала получил название «Сабрина. Жуткие приключения».

Напомним, что в основу этого сериала ляжет серия комиксов Archie Comics, однако эта телеадаптация будет намного мрачнее предшественника, подросткового сериала с Мелиссой Джоан Харт , который был выпущен в конце 90-х и продержался в эфире 7 сезонов.

На этот раз создатели «Сабрины» решили сделать ее историю в духе фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари», превратив жизнерадостную героиню в мрачную колдунью.