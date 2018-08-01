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Дэвид Бекхэм станет телеведущим
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Дэвид Бекхэм станет телеведущим 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Футболист и модель задался целью завоевать мир телевидения и готовится вести кулинарное шоу.
Подписчики Дэвида в Instagram давно знают об увлечении своего любимца приготовлением пищи: он часто выкладывает на страничке фото и видео своих кулинарных изысков. А теперь собирается превратить любимое хобби в работу.
Все началось с того, что Бекхэм принял участие в одном из шоу Гордона Рамзи под названием «F World», где посоревновался с самим знаменитым британским шефом в приготовлении ризотто.
Кстати, Рамзи давно является близким другом четы Бекхэмов, поэтому Дэвид чувствовал себя весьма непринужденно.
Органичное поведение футболиста и его вид в кадре привели в восторг телевизионщиков, рассыпавшихся в комплиментах звезде, и Дэвид вновь задумался о своей давней мечте сделать карьеру на телевидении.
Сейчас Бекхэм ведет переговоры с руководством одного из каналов о правильной еде. Как сообщает Daily Mail, в планах выпуск нескольких выпусков новой программы, ведущим которой и станет звезда футбола.
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