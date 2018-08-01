Сериалы, напичканные сексом под завязку 

Сексуальная тема активно эксплуатируется в кино, но не отстаёт и телевидение. Вот несколько популярных телесериалов, которые придутся по вкусу любителям нескромных сцен.
1. «Блудливая Калифорния», выходил с 2007 по 2014 год. Главный герой, писатель, роль которого исполнил Дэвид Духовны, борется с кризисом и сексуальной одержимостью. Но, похоже, он придерживается мысли, что лучший способ отделаться от искушения — поддаться ему.
2. «Любовники», стартовал в 2014 году. Главные действующие лица — школьный учитель, написавший роман, вполне счастливый муж и отец, и официантка, которая пытается возродить свой брак после гибели ребёнка. Драма начинается, когда эти двое знакомятся. Конечно, сериал зрители ценят за отличную актёрскую игру артистов, но немалую часть аудитории привлекают постельные эпизоды.
3. «Карточный домик», стартовал в 2013. Телесага повествует о взаимоотношениях президента США и его супруги. Одержимость властью распространяется и на другие сферы жизни. Исполнители главных ролей звёздные Кевин Спейси и Робин Райт удерживают внимание зрителей своими талантами, но пикантности сериалу добавляют самые разнообразные «горячие» сцены.