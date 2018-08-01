Сериалы, напичканные сексом под завязку

Сексуальная тема активно эксплуатируется в кино, но не отстаёт и телевидение. Вот несколько популярных телесериалов, которые придутся по вкусу любителям нескромных сцен.

1. «Блудливая Калифорния», выходил с 2007 по 2014 год. Главный герой, писатель, роль которого исполнил Дэвид Духовны , борется с кризисом и сексуальной одержимостью. Но, похоже, он придерживается мысли, что лучший способ отделаться от искушения — поддаться ему.

2. «Любовники», стартовал в 2014 году. Главные действующие лица — школьный учитель, написавший роман, вполне счастливый муж и отец, и официантка, которая пытается возродить свой брак после гибели ребёнка. Драма начинается, когда эти двое знакомятся. Конечно, сериал зрители ценят за отличную актёрскую игру артистов, но немалую часть аудитории привлекают постельные эпизоды.