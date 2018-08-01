Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал 

Артур Конан Дойл подарил нам не только Шерлока Холмса, но и невероятного злодея — профессора Мориарти (чего только стоила последняя серия четвертого сезона сериала «Шерлок», когда антигерой, которого все считали мертвым, приземлился на вертолете под песню I Want To Break Free группы Queen — по опросам, именно эту сцену назвали одной из самых лучших за всю историю сериала!).
Уловив интерес к Мориарти, компания Playground Entertainment решила приобрести права на экранизацию сборника рассказов Кима Ньюмана и выпустить… сериал. В основу ляжет история «Профессор Мориарти: Псы д’Эрбервиллей», из которой мы узнаем о злых двойниках Холмса и Ватсона — профессоре Мориарти и его правой руке Себастьяне Моране, которые встают во главе мощной преступной организации, подчиняя себе Лондон.
В сериале «Шерлок» роль Джеймса Мориарти блистательно исполнил ирландский актер Эндрю Скотт. Интересно, пригласят ли его в новый проект, потому что кого-то другого в роли злого гения мы пока не представляем!