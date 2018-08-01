Ещё
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал 

Sunmag 1 час назад
Артур Конан Дойл подарил нам не только Шерлока Холмса, но и невероятного злодея — профессора Мориарти (чего только стоила последняя серия четвертого сезона сериала «Шерлок», когда антигерой, которого все считали мертвым, приземлился на вертолете под песню I Want To Break Free группы Queen — по опросам, именно эту сцену назвали одной из самых лучших за всю историю сериала!).
Уловив интерес к Мориарти, компания Playground Entertainment решила приобрести права на экранизацию сборника рассказов Кима Ньюмана и выпустить… сериал. В основу ляжет история «Профессор Мориарти: Псы д’Эрбервиллей», из которой мы узнаем о злых двойниках Холмса и Ватсона — профессоре Мориарти и его правой руке Себастьяне Моране, которые встают во главе мощной преступной организации, подчиняя себе Лондон.
В сериале «Шерлок» роль Джеймса Мориарти блистательно исполнил ирландский актер Эндрю Скотт. Интересно, пригласят ли его в новый проект, потому что кого-то другого в роли злого гения мы пока не представляем!
Sunmag: последние новости
Сара Джессика Паркер и Крис Нот взбудоражили поклонников «Секса в большом городе» Анджелина Джоли увлеклась Робертом Дауни – младшим? 7 умных эротических фильмов вместо «50 оттенков»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас1
Видео
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение