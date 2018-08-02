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«Альф» вернется на экраны
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«Альф» вернется на экраны 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Альф"
Набирает обороты тенденция к возрождению всего хорошо забытого старого. Так на экраны уже вернулись культовые "Твин Пикс" и "Секретные материалы". Теперь на очереди сериал, который не смотрел только ленивый или тот, у кого не было телевизора — "Альф".
Инопланетное существо радовало зрителей с 1986 по 1990 год. Альф упал прямо на гараж семейства Таннеров в своем космическом корабле после взрыва планеты Мелмак, на которой он обитал.
Конечно, сериал ждет существенная перезагрузка, так как многие актеры, принимавшие участие в съемках, теперь сделать этого не смогут. Кто станет режиссером и когда начнутся съемки пока неизвестно.
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