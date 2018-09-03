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Жесткие финалы детских сериалов
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Жесткие финалы детских сериалов 

Рамблер 1 час назад
Мультипликационные и семейные сериалы — любимое развлечение для детей и взрослых. Но как только приходит время завершать историю, создатели мультипликационных сериалов впадают в пессимизм и придумывают безрадостные, а порой и пугающие сюжетных ходы. Так, например, поступили авторы этих историй.
1. В 2011 году вышел фильм «Зелёный фонарь», в которым сыграл актёр Райан Рейнольдс, а через год настала очередь и мультсериала. Фанаты оценили качество истории и признавали её соответствие комиксам. Однако после первого сезона сериал решили закрыть. Вероятно, это обстоятельство сделало концовку куда более мрачной, чем планировалось изначально.
2. Сериал «Альф» был хитом. Он выходил с 1986 по 1990 год и сразу же стал фаворитом телезрителей всех возрастов. Последняя серия ужаснула фанатов милого пришельца Альфа: сюжет свёлся к тому, что его забрали спецслужбы, которые ещё в самом начале ситкома собирались ставить на Альфе эксперименты, а после убить его.
3. Сериал «Том и Джерри» появился ещё в 1940 году и шёл до 1958. И тогда финал был удручающим: Том и Джерри спасали сбежавшего от нерадивой няни малыша, но их обвинили в похищении, арестовали и увезли в полицейском фургоне.
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