Бьянка: Мое сердце занято

Королева русского R’n’B — такой титул получила Бьянка в начале нулевых. Впрочем, готовых его оспорить претенденток так и не нашлось. А если бы они и были, пришлось бы постараться: она просто так не сдается, все-таки закаленный белорусский характер.

Музыкантов в ее семье не было, но родители решили отдать дочь на танцы, а потом в Белорусский лицей при консерватории по классу виолончели. И, как это ни удивительно, хип-хоп и джаз она впервые услышала именно в лицее при консерватории — эту музыку открыли для нее друзья. От кружка ДЮТ ее отправили на первый музыкальный конкурс, где она взяла гран-при. В жюри сидел солист Государственного оркестра Финберга. «Финберг пригласил меня к себе на работу. В 14 лет у меня уже была трудовая книжка, и четыре года я была солисткой этого оркестра». А под занавес своей «оркестровой» карьеры Бьянка начала записывать первый альбом.

Давайте будем реалистами, R’n’B, хип-хоп и джаз, к которому всегда лежала душа Татьяны Липницкой (настоящее имя певицы), — это музыка темнокожих. «Мне хотелось преподнести свою музыку так, чтобы все поняли — ее исполняет белая девушка». Так и решили: будет Бьянка, в переводе с итальянского — «белый».

Первый хит она прекрасно помнит (собственно, как и вся Россия) — это «Были танцы». Он был последним в сборнике «Русский народный R’n’B», а в итоге дал фору всем остальным песням. Клип, в котором Бьянка танцует в супероткровенных и очень сексуальных нарядах, снимал Владимир Якименко, известный работой с Бастой, Бумбоксом, Дмитрием Малиновым и Серегой. «У меня были смешанные чувства, потому что я впервые снималась в сольном клипе, — вспоминает Бьянка. — Это были очень большие и последние деньги, поэтому я сильно волновалась. Мне хотелось все хорошо станцевать, хотелось быть самой красивой. В итоге все вышло именно так, как я хотела, и я была рада тому, что песня „зашла в массы“».

Образ «королевы» был сформирован достаточно просто — по западному подобию. «Мне всегда нравилось, как выглядят хип-хоп и R’n’B артистки. Естественно, такой стиль подразумевает достаточно откровенную, легкую и удобную одежду для движений и танцев, чтобы было комфортно и не жарко. Это либо „спорт“, либо какие-то укороченные платья, в которых выглядишь сексуально и ярко».

Но для укороченных платьев надо всегда держать себя в форме, что она и делает. «Я регулярно занимаюсь фитнесом (но в меру, без фанатизма) и танцами — лучшие хореографы России учат меня разным стилям. А еще я пользуюсь всевозможными кремами (в том числе и антицеллюлитными) и пытаюсь оставаться в наилучшей форме. Правда, сейчас я поправилась килограммов на пять-семь и активно пытаюсь сбросить вес, и это на самом деле не так легко. Но я считаю, что самое главное — это любить себя и принимать в любом весе и в любой форме».

Правда, во вкусной еде она отказать себе не может, готовить — это вообще одно из ее любимых занятий. «У меня даже есть такой ритуал, если это можно так назвать: каждый раз, когда я собираюсь смотреть новый сериал или фильм, я готовлю много-много разной еды, ем ее во время просмотра и радуюсь жизни!» — смеется Бьянка. Но ее главный фаворит — картошка. «Она навсегда в моей душе, и я обожаю ее есть в любом готовом виде». Так по-белорусски!

Завтрак у нее стандартный: яйца и кофе, а дальше как карта ляжет. «Бывает, целый день сплю дома, смотрю сериалы…» Бьянка вообще превыше всего ставит домашний уют — в 2010-м она переехала в Москву и теперь живет в большом доме в Подмосковье, а вместе с ней два кота, собака и… куры! Неожиданно для R’n’B дивы, не правда ли?

Личную жизнь Бьянка не обсуждает. В Сети нет ни одного интервью, в котором она рассказывает о своих мужчинах и отношениях с ними, но для нас все-таки приподняла завесу тайны: «У меня все прекрасно. Мое сердце занято».

К критике она относится холодно, но, что самое удивительное, комплименты ее тоже не впечатляют. «Это потому, что раньше меня слишком много критиковали и хвалили, — объясняет Бьянка. — Мне крайне редко бывает приятно или неприятно — только если человек, который это говорит, что-то значит для меня в мире музыки. Или я просто его уважаю».

В сентябре 2016-го у Бьянки вышел пятый сольный альбом «Мысли в нотах», который всего за неделю добрался до четвертой строчки российского iTunes и подарил нам новый хит — фит с Мотом «Абсолютно все».

https://www.youtube.com/watch?v=m96XcFwSUpg

А совсем скоро грядет новый релиз — мини-альбом и премьера песни «Желтое Taxi», на которую Бьянка уже снимает клип, 14 декабря она появится «Вконтакте», а 15-го на всех цифровых платформах. «Ну и, естественно, в планах на ближайшее будущее гастролировать и писать-писать-писать много песен». Желаем удачи!

Благодарим студию Apriori за помощь в организации съёмки!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byanka-moe-serdtse-zanyato/