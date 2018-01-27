Том Круз сломал ногу и продолжил играть: видео

Том Круз стал приглашенным гостем в одном из американских вечерних шоу. На днях запись эфира показали по телевидению. Во время беседы с ведущим разговор зашел о трудностях съемки в шестой части фильма "Миссия невыполнима", где Том Круз играет главную роль.

Во время съемок одного из сложных эпизодов Том сломал лодыжку. Актер редко прибегает к помощи каскадеров и сам исполняет даже сложные трюки. Многие эпизоды киноленты достаточно травмоопасны, и этот исключением не стал.

Теперь понятно, почему Тому Крузу платят такие деньжищи! Крузу нужно было перепрыгнуть с одного здания на другое, подтянуться и побежать дальше. В момент прыжка актер неверно рассчитал расстояние и ударился лодыжкой о стену дома.

— пошутил ведущий телешоу.

Момент прыжка от начала и до конца запечатлен на видео. Несмотря на перелом, Том как ни в чем не бывало продолжил исполнять свою роль.

Травма актера дорого обошлась создателям картины, ведь в итоге съемки всех сцен с Крузом пришлось отложить на полтора месяца.