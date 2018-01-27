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Том Круз сломал ногу и продолжил играть: видео
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Том Круз сломал ногу и продолжил играть: видео 

Рамблер 27 января 2018
Том Круз стал приглашенным гостем в одном из американских вечерних шоу. На днях запись эфира показали по телевидению. Во время беседы с ведущим разговор зашел о трудностях съемки в шестой части фильма "Миссия невыполнима", где Том Круз играет главную роль.
Во время съемок одного из сложных эпизодов Том сломал лодыжку. Актер редко прибегает к помощи каскадеров и сам исполняет даже сложные трюки. Многие эпизоды киноленты достаточно травмоопасны, и этот исключением не стал.
Крузу нужно было перепрыгнуть с одного здания на другое, подтянуться и побежать дальше. В момент прыжка актер неверно рассчитал расстояние и ударился лодыжкой о стену дома.
Теперь понятно, почему Тому Крузу платят такие деньжищи!
— пошутил ведущий телешоу.
Момент прыжка от начала и до конца запечатлен на видео. Несмотря на перелом, Том как ни в чем не бывало продолжил исполнять свою роль.
Травма актера дорого обошлась создателям картины, ведь в итоге съемки всех сцен с Крузом пришлось отложить на полтора месяца.
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