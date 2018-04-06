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Валерия размножилась и довела поклонников до слез
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Валерия размножилась и довела поклонников до слез 

Рамблер 1 час назад
Сразу несколько звезд анонсировали, что у Валерии выходит новый клип. И вот певица представила видео на композицию «Любовь и боль». Авторами песни стали Виктор Дробыш и Ирина Дубцова. По мнению Валерии, их детище получилось «мощным» и все благодаря тому, что оно «до боли правдивое».
В клипе сделан акцент непосредственно на эмоции певицы во время исполнения. К концу ролика зритель видит сразу несколько Валерий, притом образ размноженной от эмоций исполнительницы появляется дважды.
Поклонники звезды «Любовь и боль» оценили. Одна из поклонниц написала Валерии трогательное послание и призналась, что песня довела ее до слез:
«Лерочка, душа моя! Это шедевр! Столько боли в вашем голосе, в этой песне! Слёзы мои просто ручьём льются! Спасибо огромное за такое душевное исполнение! Люблю вас навсегда! А внучка, ей три года, увидела мои слёзы и спрашивает, баб, тебя Валелия обидела?😂и смешно, и грустно. Лерочка, вы бесподобны, голос в этой песне особенный, наполненный и ненавистью, и любовными воспоминаниями…и теплотой…боже, сегодня буду весь день наслаждаться вашим умопомрачительным клипом! Люблю вас навсегда, моя родная девочка, бравоооо».
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