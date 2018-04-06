Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» 

Опубликован трейлер экранизации романа Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту". Производством фильма занимается команда телеканала HBO.
Сюжет повествует об альтернативном будущем человечества, где читать и хранить книги считается нарушением закона. А местные представители правопорядка попросту сжигают их.
Главные роли в фильме исполняют Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.
Премьера экранизации намечена на самое ближайшее время. В планах HBO представить фильм широкой публике уже весной 2018.
Впервые роман был экранизирован режиссером Франсуа Трюффо еще в 1966 году. В этот раз за создание телеадаптации взялся Рамин Бахрани, известный по работе над фильмом "99 домов".