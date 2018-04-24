Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели

Как стать суперзвездой? Самый простой способ — сняться в блокбастере. Когда на экраны выходит кинохит, исполнители главных ролей моментально возносятся на вершины популярности, их лица становятся узнаваемыми, а миллионы поклонников по всему миру копируют их стиль в одежде, макияж и манеры. Но некоторым актёрам, которые снялись в кассовых фильмах, не суждено стать кинематографическими иконами. И всё потому, что их лица скрыли костюмы или грим. Представляем кинозвёзд, лица которых вы никогда не видели.

1. Даг Джонс , снявшийся в 150 картинах. Актёр почти всегда появляется на экране в сложном макияже или пластическом гриме.

2. Питер Мейхью , настоящий мастер перевоплощения. Огромный рост в 220 см позволил Питеру ворваться в Голливуд. Его главная роль — Чубакка в космической саге «Звёздные войны».

3. Дэвид Проуз , который вошёл в историю кино после многократного исполнения злодея Дарта Вейдера.

4. Кевин Питер Холл , постоянно играющий монстров всех видов. Вершина его карьеры — чудовище из лент «Хищник» и «Хищник-2».

5. Боладжи Бадеджо. Долговязый, с непропорционально длинными конечностями, но пластичный и артистичный, он превратился в кошмар астронавтов в триллере «Чужой».