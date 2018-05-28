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Кто искромсал «Мимино»
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Кто искромсал «Мимино» 

Рамблер 3 часа назад
Картина Георгия Данелии «Мимино» страдала от цензоров даже спустя годы после выхода на экраны. Первую жертву режиссёр принёс ещё при Леониде Брежневе. Тогда вырезали сцену, в которой герои Фрунзика Мкртчян и Вахтанга Кикабидзе едут в лифте с двумя японцами. Один из японцев произнёс фразу «Для меня все русские на одно лицо». Продолжил кромсать фильм Юрий Андропов. При нём лента лишилась эпизода, в котором телефонистка не поняла, что герой заказывает звонок в Телави, и соединила его с Тель-Авивом. На это настояли потому, что СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. К счастью, эпизод вырезали только из одной копии, которую показали на кинофестивале, а в прочих сцена осталась. При Константине Черненко чуть было не вырезали пару минут с актёром Савелием Крамаровым, но Данелия нашёл правильные аргументы и уговорил киночиновников оставить эпизод. С приходом к власти Михаила Горбачёва, который запустил кампанию по борьбе с пьянством, картина потеряла живописную сцену кутежа в ресторане. Позднее все вырезанные моменты в картину вернули, но вот эпизод с неразборчивыми японцами, увы, утеряли безвозвратно.
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