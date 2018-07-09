Актеры, которые начинали как футболисты 

Завершившие карьеру футболисты, как правило, не прощаются с любимым спортом. Часть их них становится спортивными чиновниками, другие начинают тренировать молодёжь, третьи выбирают телевидение и работают комментаторами. А отдельным футболистам даже достаются роли в кино.
1. Франц Беккенбауэр, германский футболист, родился в 1945 году в Мюнхене. Франц практически всю жизнь играл за местную «Баварию», он признан лучшим центральным защитником XX века. В кино Беккенбауэр впервые попал в 1967 году, снявшись в комедии «Шутники». Позднее он появился ещё в нескольких картинах.
2. Эрик Кантона, французский футболист, отпраздновавший в этом году 52-ой день рождения. Эрик завершил карьеру более 20 лет назад, но по-прежнему считается легендой клуба «Манчестер Юнайтед». Первая роль Эрика в кино — второстепенный персонаж в картине «Любовь в лугах», он снялся в ленте в 29 лет. Сейчас в его фильмографии — почти три десятка фильмов.
3. Дэвид Бекхэм, 43-летний футболист из Великобритании. В 17 лет Дэвид подписал контракт с клубом «Манчестер Юнайтед». Завершив футбольную карьеру настоящей звездой спорта, Бекхэм начал искать себя в других областях, активно участвовал в рекламных кампаниях различных брендов и снялся в двух художественных фильмах и нескольких документальных.
4. Пеле, представитель Бразилии. Сегодня Пеле 77 лет и он — лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. Пеле в семидесятые заинтересовался кинематографом и снялся в фильме «Приводить в движение». Позже он сыграл роли ещё в нескольких картинах, включая байопик «Пеле: Рождение легенды».
5. Винни Джонс, 53-летний футболист, который куда больше известен в качестве актёра. Больше всего футбольной славы ему принесла игра в клубе «Уимблдон», но действительно популярным его сделала роль в фильме «Карты, деньги, два ствола», где 33-летний Винни предстал в образе лишённого эмоций громилы. Сейчас на счету Джонса несколько десятков лент.