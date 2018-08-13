Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова 

Кинорежиссёр Эльдар Рязанов покорил сердца отечественных телезрителей своими лирическими комедиями, главные герои которых так поразительно были похожи на своих реальных современников. Но не всем известно, что режиссёр обладал также и поэтическим даром, а текст песни «У природы нет плохой погоды» вышел из-под его пера. Критика этого стихотворения дорого обошлась Андрею Мягкову — любимому актёру Эльдара Александровича, исполнившему в его фильмах несколько главных ролей. Знаменитый кинорежиссёр жестоко наказал Андрея Мягкова: во время съёмок фильма «Гараж» актёру пришлось играть персонажа, который лишился голоса и не мог говорить. Для любого артиста подобная роль является настоящим испытанием, ведь для её исполнения нужно обладать поистине гениальными актёрскими способностями. Вне всяких сомнений, одним из самых запоминающихся героев фильма оказался потерявший голос лаборант Хвостов, которого так блистательно воплотил на экране Андрей Мягков.